Постановлением Министерство здравоохранения от 27 августа 2026 г. № 98 скорректированы перечни медицинских противопоказаний для пристегивания пассажиров и водителей ремнями безопасности. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 1 июня 2006 г. № 40.

Как сообщает Национальный правовой портал, перечни дополнены рядом противопоказаний, в числе которых ранний (до 28 дней) послеоперационный период после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости с расположением раны в зоне пристегивания ремней безопасности и др.

Правовой акт принят в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551.

Постановление вступает в силу с 10 сентября 2026 г.