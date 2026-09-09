ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНЗДРАВ ДОПОЛНИЛ ПЕРЕЧНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРИСТЕГИВАНИЯ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТО


10:01 10.09.2026

Постановлением Министерство здравоохранения от 27 августа 2026 г. № 98 скорректированы перечни медицинских противопоказаний для пристегивания пассажиров и водителей ремнями безопасности. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 1 июня 2006 г. № 40.

Как сообщает Национальный правовой портал, перечни дополнены рядом противопоказаний, в числе которых ранний (до 28 дней) послеоперационный период после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости с расположением раны в зоне пристегивания ремней безопасности и др.

Правовой акт принят в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551.

Постановление вступает в силу с 10 сентября 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2026
валюта курс
EUR 3.5545
USD 3.0581
RUB 3.5862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5583 -0.0102
USD 3.0581 -0.0139
RUB 3.5862 +0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5250
USD 3.0280 3.0280
RUB 3.4250 3.5600
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1650
EUR/RUB 99.0000 102.5000
USD/RUB 85.0000 88.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте