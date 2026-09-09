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МИНЗДРАВ ДОПОЛНИЛ ПЕРЕЧНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРИСТЕГИВАНИЯ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТО
10:01 10.09.2026
Постановлением Министерство здравоохранения от 27 августа 2026 г. № 98 скорректированы перечни медицинских противопоказаний для пристегивания пассажиров и водителей ремнями безопасности. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 1 июня 2006 г. № 40.
Как сообщает Национальный правовой портал, перечни дополнены рядом противопоказаний, в числе которых ранний (до 28 дней) послеоперационный период после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости с расположением раны в зоне пристегивания ремней безопасности и др.
Правовой акт принят в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551.
Постановление вступает в силу с 10 сентября 2026 г.
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