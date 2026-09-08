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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ ДИРЕКТИВУ №1 ОБ УКРЕПЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ


10:24 09.09.2026

Александр Лукашенко 8 сентября подписал указ №305, которым актуализированы положения Директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В новой редакции Директивы с учетом современных рисков и вызовов усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности, предложены новые механизмы ее поддержания, в том числе в виртуальной среде.

Указом регламентированы приоритетные направления деятельности государственных органов в интересах создания дополнительных условий для повышения культуры безопасности жизнедеятельности населения, формирования необходимых навыков социально ответственного поведения граждан и благоприятной социальной среды, а также для гармоничного развития личности.

В числе приоритетных направлений - охрана общественного порядка, обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, контроль внешних миграционных процессов. К таким направлениям также относятся защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и безопасность труда.

Правительством, облисполкомами и Минским горисполком, как и прежде, будут осуществляться организация и координация деятельности по выполнению Директивы подчиненными государственными органами и организациями. При этом дальнейший контроль за ее исполнением будет проводиться органами прокуратуры.
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