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Новое в законодательстве


В БРЕСТСКОМ РЕГИОНЕ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОВАРООБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ


16:17 08.09.2026

Решением Брестского областного исполнительного комитета от 20 августа 2026 г. № 578 скорректировано решение от 30 января 2026 г. № 57 «О перечне товарообменных операций».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрена актуализация перечня товарообменных операций без поступления денежных средств, на совершение которых не распространяется запрет, установленный в абзаце первом части первой пункта 14 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».

Согласно упомянутой норме постановления № 713 с 1 января 2023 г. на территории Республики Беларусь при осуществлении предпринимательской деятельности в отношении всех товаров, в том числе потребительских, запрещаются товарообменные операции без поступления в установленном порядке денежных средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (бартер, мена, зачет, новация, отступное)

Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, в перечне товарообменных операций без поступления денежных средств определены товарообменные операции, предмет этих операций (товары, работы, услуги) и юридические лица, между которыми могут осуществляться указанные операции без согласования с государственным органом.

«Документ устанавливает исключения из общего запрета на товарообменные операции без денежных расчетов. Проведение товарообменных операций допускается только по позициям и условиям, прямо указанным в приложении к документу», – проинформировали в комитете.

Решение вступило в силу 3 сентября 2026 г. и действует по 31 декабря 2026 г.
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