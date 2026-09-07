ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


СБОРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО-НОВОМУ: В БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧИЛИ КОНТРОЛЬ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ


09:47 08.09.2026

Александр Лукашенко 7 сентября подписал указ № 304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения", которым урегулированы правоотношения в этой области и актуализированы общие положения о фондах, сообщает пресс-служба президента.

Документом закреплено определение благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, а также круг лиц, участвующих в ее организации и финансировании.

Установлен порядок сбора денежных средств на оказание медицинской помощи и их целевого расходования, а также распоряжения средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита либо оставшимися невостребованными. Предусмотрен механизм контроля за движением и целевым использованием собираемых денежных средств.

Указом утверждено в новой редакции положение о создании, деятельности и ликвидации фондов. В числе основных новаций - увеличение в два раза минимального размера имущества, необходимого для создания и деятельности фондов в сфере здравоохранения. Также определены размеры расходов фонда на оплату труда и иных выплат его работникам, на осуществление предпринимательской деятельности. При этом запрещается использование для такой деятельности пожертвований граждан и юридических лиц.

Реализация указа позволит исключить нецелевое использование собираемых денежных средств, повысить прозрачность работы фондов и эффективность контроля за ними, а также в целом упорядочить осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2026
валюта курс
EUR 3.5632
USD 3.0665
RUB 3.5714
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5620 -0.0183
USD 3.0665 -0.0088
RUB 3.5714 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5550 3.5610
USD 3.0500 3.0670
RUB 3.5200 3.5480
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1650
EUR/RUB 99.8000 101.0000
USD/RUB 85.9000 87.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте