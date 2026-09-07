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СБОРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО-НОВОМУ: В БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧИЛИ КОНТРОЛЬ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ
09:47 08.09.2026
Александр Лукашенко 7 сентября подписал указ № 304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения", которым урегулированы правоотношения в этой области и актуализированы общие положения о фондах, сообщает пресс-служба президента.
Документом закреплено определение благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, а также круг лиц, участвующих в ее организации и финансировании.
Установлен порядок сбора денежных средств на оказание медицинской помощи и их целевого расходования, а также распоряжения средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита либо оставшимися невостребованными. Предусмотрен механизм контроля за движением и целевым использованием собираемых денежных средств.
Указом утверждено в новой редакции положение о создании, деятельности и ликвидации фондов. В числе основных новаций - увеличение в два раза минимального размера имущества, необходимого для создания и деятельности фондов в сфере здравоохранения. Также определены размеры расходов фонда на оплату труда и иных выплат его работникам, на осуществление предпринимательской деятельности. При этом запрещается использование для такой деятельности пожертвований граждан и юридических лиц.
Реализация указа позволит исключить нецелевое использование собираемых денежных средств, повысить прозрачность работы фондов и эффективность контроля за ними, а также в целом упорядочить осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения.
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