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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УПРОЩАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
09:01 04.09.2026
В Беларуси упрощаются процедуры в сфере энергосбережения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документ упрощает условия деятельности организаций в сфере энергосбережения и является ключевым этапом реализации государственной стратегии по дебюрократизации и созданию благоприятных условий для развития реального сектора экономики.
Пересмотр правил нормирования ТЭР
Основой реформы стал пересмотр подходов к нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов и упрощение административного взаимодействия.
С принятием изменений процедура стала значительно проще. Полномочия распределены следующим образом:
Департамент по энергоэффективности устанавливает нормы для юридических лиц:
с годовым потреблением ТЭР 50 тыс. тонн условного топлива и более;
с потреблением менее 300 тонн условного топлива, имеющих источники тепловой энергии мощностью 0,5 Гкал/ч и более (нормы устанавливаются только для этих источников).
Областные и Минское городское управления по надзору устанавливают нормы для юридических лиц:
с годовым потреблением ТЭР от 300 до 50 тыс. тонн условного топлива;
в иных случаях, не отнесенных к компетенции Департамента.
Упрощение для потребителей энергоресурсов
Для юридических лиц с потреблением менее 300 т у.т., имеющих теплоисточники ≥0,5 Гкал/ч, вводится особый порядок: Департамент до 1 ноября года, предшествующего вводу норм в действие, устанавливает единые нормы в зависимости от вида топлива и публикует их на официальном сайте. Документы для установления этих норм подаются в областные и Минское городское управления по надзору. Это избавляет организации от индивидуальной разработки норм для каждого теплоисточника, снижая административную и финансовую нагрузку.
Индивидуальные нормы сохраняются: если расчетные энергозатраты объективно превышают единые нормы вследствие технологических особенностей, состояния оборудования, условий эксплуатации или качества топлива, юридическое лицо вправе представить обосновывающие документы, и Департамент может установить индивидуальную норму.
Изменение порядка организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов)
Требования к организациям-энергоаудиторам теперь сфокусированы на двух факторах:
Профессиональный штат - не менее 3 экспертов-энергоаудиторов, соответствующих требованиям к профессиональной компетентности, установленным законодательством об энергосбережении.
Техническая оснащенность - наличие поверенных средств измерений для замеров параметров, определенных в техническом задании.
Обязательный энергоаудит проводится для юридических лиц с годовым потреблением ТЭР 1,5 тыс. т у.т. и более. Для остальных – в добровольном порядке, в том числе в виде экспресс-энергоаудита.
Упрощенный режим для лидеров отраслей
Для предприятий с сертифицированной системой энергоменеджмента в соответствии с ГОСТ ISO 50001-2021 введен "облегченный" режим энергоаудита. Объем их отчета ограничен тремя ключевыми блоками:
анализ эффективности использования ТЭР за 3 года, предшествующих аудиту;
отчет о реализации ранее намеченных мероприятий;
определение приоритетных направлений будущей экономии.
Это избавляет добросовестных потребителей от избыточного дублирования функций внутреннего контроля и внешнего аудита.
Что дают принятые меры
Таким образом, принятые Правительством меры позволяют:
сократить количество согласовательных процедур;
четко разграничить полномочия Департамента и территориальных органов;
ввести единые нормы для малых потребителей, сохраняя при необходимости индивидуальный подход;
повысить доступность энергоаудитов за счет снятия избыточных барьеров;
снизить нагрузку на организации с сертифицированной системой энергоменеджмента;
увеличить сроки планирования для повышения качества проработки мероприятий;
перевести процедуру установления норм в электронный формат через портал "Е-Паслуга".
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