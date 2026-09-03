В Беларуси упрощаются процедуры в сфере энергосбережения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ упрощает условия деятельности организаций в сфере энергосбережения и является ключевым этапом реализации государственной стратегии по дебюрократизации и созданию благоприятных условий для развития реального сектора экономики.

Пересмотр правил нормирования ТЭР

Основой реформы стал пересмотр подходов к нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов и упрощение административного взаимодействия.

С принятием изменений процедура стала значительно проще. Полномочия распределены следующим образом:

Департамент по энергоэффективности устанавливает нормы для юридических лиц:

с годовым потреблением ТЭР 50 тыс. тонн условного топлива и более;

с потреблением менее 300 тонн условного топлива, имеющих источники тепловой энергии мощностью 0,5 Гкал/ч и более (нормы устанавливаются только для этих источников).

Областные и Минское городское управления по надзору устанавливают нормы для юридических лиц:

с годовым потреблением ТЭР от 300 до 50 тыс. тонн условного топлива;

в иных случаях, не отнесенных к компетенции Департамента.

Упрощение для потребителей энергоресурсов

Для юридических лиц с потреблением менее 300 т у.т., имеющих теплоисточники ≥0,5 Гкал/ч, вводится особый порядок: Департамент до 1 ноября года, предшествующего вводу норм в действие, устанавливает единые нормы в зависимости от вида топлива и публикует их на официальном сайте. Документы для установления этих норм подаются в областные и Минское городское управления по надзору. Это избавляет организации от индивидуальной разработки норм для каждого теплоисточника, снижая административную и финансовую нагрузку.

Индивидуальные нормы сохраняются: если расчетные энергозатраты объективно превышают единые нормы вследствие технологических особенностей, состояния оборудования, условий эксплуатации или качества топлива, юридическое лицо вправе представить обосновывающие документы, и Департамент может установить индивидуальную норму.

Изменение порядка организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов)

Требования к организациям-энергоаудиторам теперь сфокусированы на двух факторах:

Профессиональный штат - не менее 3 экспертов-энергоаудиторов, соответствующих требованиям к профессиональной компетентности, установленным законодательством об энергосбережении.

Техническая оснащенность - наличие поверенных средств измерений для замеров параметров, определенных в техническом задании.

Обязательный энергоаудит проводится для юридических лиц с годовым потреблением ТЭР 1,5 тыс. т у.т. и более. Для остальных – в добровольном порядке, в том числе в виде экспресс-энергоаудита.

Упрощенный режим для лидеров отраслей

Для предприятий с сертифицированной системой энергоменеджмента в соответствии с ГОСТ ISO 50001-2021 введен "облегченный" режим энергоаудита. Объем их отчета ограничен тремя ключевыми блоками:

анализ эффективности использования ТЭР за 3 года, предшествующих аудиту;

отчет о реализации ранее намеченных мероприятий;

определение приоритетных направлений будущей экономии.

Это избавляет добросовестных потребителей от избыточного дублирования функций внутреннего контроля и внешнего аудита.

Что дают принятые меры

Таким образом, принятые Правительством меры позволяют:

сократить количество согласовательных процедур;

четко разграничить полномочия Департамента и территориальных органов;

ввести единые нормы для малых потребителей, сохраняя при необходимости индивидуальный подход;

повысить доступность энергоаудитов за счет снятия избыточных барьеров;

снизить нагрузку на организации с сертифицированной системой энергоменеджмента;

увеличить сроки планирования для повышения качества проработки мероприятий;

перевести процедуру установления норм в электронный формат через портал "Е-Паслуга".