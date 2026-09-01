Правительство Беларуси уточнило порядок возмещения убытков организаций-балансодержателей общежитий государственного жилищного фонда. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2026 г. № 440.

Как сообщает пресс-служба Национального правового портала, правовым актом скорректировано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269 «Об общежитиях и типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии».

В частности, изменения внесены в Положение об общежитиях, утвержденное постановлением № 269.

Согласно Положению общежития предназначаются для проживания граждан на период: их работы (службы) в государственном органе, его территориальном органе, структурном подразделении с правами юридического лица, иной организации; их учебы; прохождения подготовки в клинической ординатуре в организациях, осуществляющих такую подготовку; спортивной подготовки.

Если в общежитии есть свободные места и в госуорганизации отсутствуют лица, нуждающихся в жилом помещении в общежитии, то жилое помещение в общежитии может предоставляться работникам (служащим) другой организации, другого государственного органа, его территориального органа, структурного подразделения с правами юрлица по их ходатайству на основании договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, уточнено, что возмещение убытков, связанных с содержанием общежитий, предусмотрено для жилых помещений, в которых проживают:

работники бюджетных организаций – включенные в утверждаемый исполкомом перечень профессий либо заселенные до 1 октября 2026 г. В этих случаях убытки возмещаются за счет местных бюджетов или средств нанимателей. Работники, не включенные в утверждаемый исполкомом перечень профессий и заселенные после 1 октября 2026 г., – за счет средств нанимателей. При этом возмещение нанимателями осуществляется исключительно при их добровольном волеизъявлении;

граждане, указанные в пункте 3 статьи 188 Жилищного кодекса (инвалиды, ветераны, граждане, проживающие с несовершеннолетними детьми, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением численности, и другие), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – за счет местных бюджетов. За счет этих же средств возмещаются убытки по помещениям в общежитиях, забронированным местными органами власти для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

работники иных организаций – по ходатайству этих организаций за счет средств организаций либо нанимателей при их добровольном волеизъявлении.

В МЖКХ проинформировали, что возмещению подлежит часть фактически понесенных расходов на:

санитарное содержание вспомогательных помещений;

электроэнергию для их освещения и работы оборудования, в том числе лифтов;

оплату труда работников общежитий (заведующий, завхоз);

содержание систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения;

поддержание земельных участков, на которых расположены общежития, в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

«Конкретный порядок возмещения убытков – механизм расчетов, сроки и другие вопросы – дополнительно определит Министерство ЖКХ по согласованию с Минфином», – отметили в профильном ведомстве.

Типовой договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, утвержденный постановлением № 269, изложен в новой редакции.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 573 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений (их частей) в общежитиях, находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений, и пользования ими» признается утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь.

Основные положения постановления № 440 вступят в силу с 1 октября 2026 г.