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В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБЩЕЖИТИЙ
16:19 03.09.2026
Правительство Беларуси уточнило порядок возмещения убытков организаций-балансодержателей общежитий государственного жилищного фонда. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2026 г. № 440.
Как сообщает пресс-служба Национального правового портала, правовым актом скорректировано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269 «Об общежитиях и типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии».
В частности, изменения внесены в Положение об общежитиях, утвержденное постановлением № 269.
Согласно Положению общежития предназначаются для проживания граждан на период: их работы (службы) в государственном органе, его территориальном органе, структурном подразделении с правами юридического лица, иной организации; их учебы; прохождения подготовки в клинической ординатуре в организациях, осуществляющих такую подготовку; спортивной подготовки.
Если в общежитии есть свободные места и в госуорганизации отсутствуют лица, нуждающихся в жилом помещении в общежитии, то жилое помещение в общежитии может предоставляться работникам (служащим) другой организации, другого государственного органа, его территориального органа, структурного подразделения с правами юрлица по их ходатайству на основании договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии.
Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, уточнено, что возмещение убытков, связанных с содержанием общежитий, предусмотрено для жилых помещений, в которых проживают:
работники бюджетных организаций – включенные в утверждаемый исполкомом перечень профессий либо заселенные до 1 октября 2026 г. В этих случаях убытки возмещаются за счет местных бюджетов или средств нанимателей. Работники, не включенные в утверждаемый исполкомом перечень профессий и заселенные после 1 октября 2026 г., – за счет средств нанимателей. При этом возмещение нанимателями осуществляется исключительно при их добровольном волеизъявлении;
граждане, указанные в пункте 3 статьи 188 Жилищного кодекса (инвалиды, ветераны, граждане, проживающие с несовершеннолетними детьми, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением численности, и другие), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – за счет местных бюджетов. За счет этих же средств возмещаются убытки по помещениям в общежитиях, забронированным местными органами власти для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
работники иных организаций – по ходатайству этих организаций за счет средств организаций либо нанимателей при их добровольном волеизъявлении.
В МЖКХ проинформировали, что возмещению подлежит часть фактически понесенных расходов на:
санитарное содержание вспомогательных помещений;
электроэнергию для их освещения и работы оборудования, в том числе лифтов;
оплату труда работников общежитий (заведующий, завхоз);
содержание систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения;
поддержание земельных участков, на которых расположены общежития, в надлежащем санитарном и техническом состоянии.
«Конкретный порядок возмещения убытков – механизм расчетов, сроки и другие вопросы – дополнительно определит Министерство ЖКХ по согласованию с Минфином», – отметили в профильном ведомстве.
Типовой договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, утвержденный постановлением № 269, изложен в новой редакции.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 573 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений (их частей) в общежитиях, находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений, и пользования ими» признается утратившим силу.
Правовой акт принят в соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь.
Основные положения постановления № 440 вступят в силу с 1 октября 2026 г.
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