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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛИ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ РЯДА ОБЪЕКТОВ


13:07 01.09.2026

Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ корректирует постановление Совета Министров от 2 октября 2025 года №549 "О формировании перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г.Минска". Предусматривается распространение норм данного постановления на объекты любого назначения (не только производственные и социальные), требующие первоочередного строительства для социально-экономического развития административно-территориальных единиц.

Кроме того, сокращены сроки по рассмотрению местными органами власти заявления о включении в перечень с 10 до 5 рабочих дней, принятию решения о включении (невключении) - с 6 до 5 рабочих дней.

Принятие постановления позволит усилить гибкость регионального планирования и ускорить запуск проектов с наибольшим эффектом для развития региона.
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