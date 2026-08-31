Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ корректирует постановление Совета Министров от 2 октября 2025 года №549 "О формировании перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г.Минска". Предусматривается распространение норм данного постановления на объекты любого назначения (не только производственные и социальные), требующие первоочередного строительства для социально-экономического развития административно-территориальных единиц.

Кроме того, сокращены сроки по рассмотрению местными органами власти заявления о включении в перечень с 10 до 5 рабочих дней, принятию решения о включении (невключении) - с 6 до 5 рабочих дней.

Принятие постановления позволит усилить гибкость регионального планирования и ускорить запуск проектов с наибольшим эффектом для развития региона.