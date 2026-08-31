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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ СЕЛЬХОЗРАСТЕНИЙ
09:41 01.09.2026
В Беларуси усовершенствованы подходы в сфере государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
В частности, утверждено Положение о порядке проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, включения и исключения их из государственного реестра сортов сельскохозяйственных растений, а также о порядке ведения указанного реестра в новой редакции.
Внесены изменения в Положение о порядке выдачи разрешений на использование или реализацию семян сельскохозяйственных растений с показателем посевных качеств (всхожесть) менее установленных требований до 3%.
Исключена административная процедура "Включение сорта сельскохозяйственного растения в государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений" из единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования.
Это позволит оптимизировать сроки проведения испытаний сортов без оказания отрицательного влияния на качество и полноту проведения испытаний.
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