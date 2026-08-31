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В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОССЕТИ ГИДРОМЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ

09:24 01.09.2026 В Беларуси актуализирован порядок формирования схемы государственной сети гидрометеорологических наблюдений. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства. Постановлением предусматривается расширение гидрометеорологических объектов путем включения в их состав автоматических метеорологических постов, дополнение схемы государственной сети гидрометеорологических наблюдений автоматическими метеорологическими станциями и автоматическими метеорологическими постами, а также актуализация адресов размещения действующих гидрометеорологических объектов. Принятие постановления позволит повысить оперативность определения опасных гидрометеорологических явлений.