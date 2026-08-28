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Новое в законодательстве


МИНЭНЕРГО ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЕЛАЭС


12:07 31.08.2026

Постановление Минэнерго «О продукции, подлежащей обязательной сертификации в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» от 10 июня 2026 года № 20 вступило в силу 28 августа.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлены перечни: продукции, подлежащей обязательной сертификации в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, поставляемой на РУП «Белорусская атомная электростанция»; документов (их структурных элементов), содержащих технические требования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии к продукции, подлежащей обязательной сертификации в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, поставляемой на РУП «Белорусская атомная электростанция».

Правовой акт принят в соответствии с Положением об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются технические требования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, процессов ее разработки, проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации, утилизации и захоронения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2023 г. № 668.
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