Постановление Минэнерго «О продукции, подлежащей обязательной сертификации в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» от 10 июня 2026 года № 20 вступило в силу 28 августа.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлены перечни: продукции, подлежащей обязательной сертификации в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, поставляемой на РУП «Белорусская атомная электростанция»; документов (их структурных элементов), содержащих технические требования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии к продукции, подлежащей обязательной сертификации в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, поставляемой на РУП «Белорусская атомная электростанция».

Правовой акт принят в соответствии с Положением об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются технические требования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, процессов ее разработки, проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации, утилизации и захоронения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2023 г. № 668.