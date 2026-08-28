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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ РАСШИРЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩЕЙ МАРКИРОВКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
13:36 28.08.2026
Правительство Беларуси приняло решение о расширении списка молочных товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации, сообщает пресс-служба Минфина.
Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2026 года № 419, новые правила затронут отдельные виды молочных продуктов и сыров. В обновленный перечень вошли творожные сырки и изделия, плавленые сыры, а также иные профильные товары.
Нововведения вступят в силу с 1 марта 2027 года, однако подготовка к ним уже началась. Оператор национальной системы маркировки РУП «Издательство «Белбланкавыд» предоставил участникам рынка возможность заблаговременно заказывать и получать коды идентификации, а также подавать соответствующие отчеты о маркировке.
Эта работа важна и для экспортного потенциала белорусских производителей, поскольку между Республикой Беларусь и Российской Федерацией обеспечено взаимное признание средств идентификации. Благодаря достигнутым договоренностям в рамках Союзного государства, белорусские молочные продукты со своими кодами маркировки будут беспрепятственно поставляться на российский рынок.
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