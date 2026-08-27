|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ХАРТИЮ ШОС
10:47 28.08.2026
Александр Лукашенко 27 августа подписал указ № 296, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ разработан с целью актуализации Хартии ШОС, приведения ее в соответствие с международно-правовой базой и сложившейся практикой.
На проведение переговоров по проекту международного договора уполномочено Министерство иностранных дел.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2026
Курсы в банках
на 28.08.2026
Конвертация в банках
на 28.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе