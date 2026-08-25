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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕДПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦУСЛУГ
11:38 26.08.2026
Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения от 30 июля 2026 г. № 58/87 в новой редакции излагается перечень медицинских показаний и (или) медицинских противопоказаний для получения социальных услуг. Соответствующие изменения внесены в совместное постановление ведомств от 10 января 2013 г. № 3/4.
Как сообщает Национальный правовой портал, в данном перечне в том числе установлены:
общие медицинские противопоказания для получения социальных услуг;
медицинские показания и медицинские противопоказания для получения социальных услуг:
в социальных пансионатах (отделениях) общего профиля, в том числе повышенной комфортности (за исключением прохождения курса социальной реабилитации, абилитации);
сопровождаемого проживания в домах сопровождаемого проживания;
в профильных социальных пансионатах (отделениях) (за исключением прохождения курса социальной реабилитации, абилитации);
в центрах социальной реабилитации, абилитации инвалидов, а также прохождения курса социальной реабилитации, абилитации в социальных пансионатах (отделениях), в том числе детских;
в территориальных центрах социального обслуживания населения в форме полустационарного социального обслуживания неработающими гражданами в возрасте 60 лет и старше, достигшими общеустановленного пенсионного возраста, имеющими право на государственную пенсию, за исключением услуг дневного присмотра;
медицинские показания для прохождения инвалидами курса социальной реабилитации, абилитации с сопровождающим лицом и др.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З «О социальном обслуживании».
Постановление вступает в силу с 26 августа 2026 г.
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