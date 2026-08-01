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У ЖКХ БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ: ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ
17:13 25.08.2026
Александр Лукашенко подписал указ «Аб заснаваннi афіцыйных геральдычных сімвалаў Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркi», сообщает пресс-служба президента.
Документом предусматривается учреждение эмблемы и флага Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утверждение положений об этих геральдических символах, а также их описаний и изображений.
Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены Государственный герб и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, в нижней части - объекты городской инфраструктуры.
Флаг воспроизводит изображение эмблемы.
Наличие официальных геральдических символов призвано способствовать сохранению и развитию традиций Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
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