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Новое в законодательстве


В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОТОВЯТ К ПРИНЯТИЮ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦИФРОВОМ БЕЛОРУССКОМ РУБЛЕ


13:54 25.08.2026

В Беларуси активно продвигается внедрение третьей формы национальной валюты. Депутаты Палаты представителей готовят ко второму чтению законопроект «Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее проект документа, инициированный Правительством, уже прошел обсуждение на третьей сессии депутатского корпуса.

Корректировка законодательства носит масштабный характер. Для полноценного запуска новой формы денег профильные ведомства изменят нормы сразу пяти кодексов и восьми законов страны.

Главная цель масштабных изменений — поставить знак равенства между всеми формами национальной валюты. Законопроект позволит полностью распространить на цифровой счет те же финансовые возможности и правовые гарантии, которыми сегодня обладают наличные и безналичные белорусские рубли.

На данном этапе документ уже аккумулировал в себе предложения и замечания всех заинтересованных сторон. Итоговая редакция обеспечит готовность правовой базы к официальному старту новой платежной системы.
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