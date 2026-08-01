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Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ И БЫТОВЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ


16:30 20.08.2026

Александр Лукашенко 20 августа подписал указ № 277 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на улучшение торгового обслуживания, повышение его качества и создание дополнительных условий для развития торговли, общепита и бытового обслуживания на селе.

С этой целью на местном уровне выстраивается система - свод норм - для сфер торговли, общепита, бытового обслуживания. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой - экономические интересы субъектов торговли.

Указом установлено, что торговля, бытовое обслуживание и работа общепита на селе осуществляются с учетом особенностей. В частности, по налогообложению, организации работы автомагазинов (с обязательным определением маршрутов, указанием периодичности движения, времени и мест прибытия), отчуждению на возмездной основе недвижимости.

Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов, а также руководителей субъектов торговли за обеспечение надлежащего торгового обслуживания жителей сельской местности.

Указ подготовлен в соответствии с требованиями и поручениями Главы государства на выездном совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, которое состоялось в Вилейке 7 августа 2026 года.

Ранее действовавшие правовые акты в названной сфере признаются утратившими силу.
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