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Новое в законодательстве
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫЕЗДУ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
15:48 20.08.2026
Премьер-министром Александром Турчиным подписано постановление Правительства «О выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь».
Как сообщает пресс-служба Правительства, документом определяется порядок организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы Беларуси в составе организованных групп.
За организаторами выезда группы детей за пределы страны на международные мероприятия и сопровождающими лицами закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси.
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