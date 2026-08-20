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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫЕЗДУ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

15:48 20.08.2026 Премьер-министром Александром Турчиным подписано постановление Правительства «О выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь». Как сообщает пресс-служба Правительства, документом определяется порядок организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы Беларуси в составе организованных групп. За организаторами выезда группы детей за пределы страны на международные мероприятия и сопровождающими лицами закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси.