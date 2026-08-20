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Новое в законодательстве
ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ РАСШИРЕНЫ
14:00 20.08.2026
Александр Лукашенко 20 августа подписал указ № 278 "О стимулировании участия в международных специализированных выставках (ярмарках)". Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документом корректируется указ от 14 ноября 2019 года № 412 "О поддержке экспорта".
Максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, кратность этих компенсаций увеличивается с одной до двух при участии в таких выставках (ярмарках) в разных странах.
Новации указа направлены на расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможностей для участия белорусских экспортеров в международных специализированных выставках.
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