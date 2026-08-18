Решением Минского городского Совета депутатов от 14 августа 2026 г. № 266 установлены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога.

Как сообщает Национальный правовой портал, так, размер коэффициентов к ставкам налога на недвижимость составит:

0,5 – для организаций:

которым переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки, автомобильные парковки в количестве более пятидесяти единиц, находящиеся в собственности города Минска;

предоставляющих населению услуги общих отделений бань, в части капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, используемых для предоставления данных услуг;

которым переданы в хозяйственное ведение находящиеся в собственности города Минска капитальные строения (здания, сооружения), их части, используемые в качестве гостиниц для домашних животных вместимостью не менее семидесяти голов, в части капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, используемых в качестве указанных гостиниц;

имущество которых находится в собственности города Минска, в части капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и их частей торговых центров с паркингом (помещений многофункциональных);

1,2 – для организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность;

2,0 – для иных юридических лиц (за исключением отдельных организаций) и для физических лиц.

Что касается коэффициентов к ставкам земельного налога, то они установлены в размере:

0,5 – для организаций:

которым переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки, автомобильные парковки в количестве более пятидесяти единиц, находящиеся в собственности города Минска;

которым переданы в хозяйственное ведение мусороперерабатывающие сортировочные заводы производительностью 90–100 тыс. тонн в год, находящиеся в собственности города Минска, в части земельных участков, занятых указанными заводами;

которым переданы в хозяйственное ведение находящиеся в собственности города Минска капитальные строения (здания, сооружения), их части, используемые в качестве гостиниц для домашних животных вместимостью не менее семидесяти голов, в части земельных участков, занятых капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями, используемыми в качестве указанных гостиниц;

предоставляющих населению услуги общих отделений бань, в части земельных участков, занятых капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями, используемыми для предоставления таких услуг;

1,3 – для организаций, основной вид деятельности которых относится к деятельности головных организаций согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», входящих в систему Министерства промышленности и реализующих образовательные программы дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности в соответствии с законодательством;

2,0 – для иных юридических лиц (за исключением отдельных организаций);

1,5 – для физических лиц.

Решение вступает в силу с 21 августа 2026 г.