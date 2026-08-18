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В МИНСКЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКАМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
12:25 19.08.2026
Решением Минского городского Совета депутатов от 14 августа 2026 г. № 266 установлены коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога.
Как сообщает Национальный правовой портал, так, размер коэффициентов к ставкам налога на недвижимость составит:
0,5 – для организаций:
которым переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки, автомобильные парковки в количестве более пятидесяти единиц, находящиеся в собственности города Минска;
предоставляющих населению услуги общих отделений бань, в части капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, используемых для предоставления данных услуг;
которым переданы в хозяйственное ведение находящиеся в собственности города Минска капитальные строения (здания, сооружения), их части, используемые в качестве гостиниц для домашних животных вместимостью не менее семидесяти голов, в части капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, используемых в качестве указанных гостиниц;
имущество которых находится в собственности города Минска, в части капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и их частей торговых центров с паркингом (помещений многофункциональных);
1,2 – для организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность;
2,0 – для иных юридических лиц (за исключением отдельных организаций) и для физических лиц.
Что касается коэффициентов к ставкам земельного налога, то они установлены в размере:
0,5 – для организаций:
которым переданы в хозяйственное ведение автомобильные стоянки, автомобильные парковки в количестве более пятидесяти единиц, находящиеся в собственности города Минска;
которым переданы в хозяйственное ведение мусороперерабатывающие сортировочные заводы производительностью 90–100 тыс. тонн в год, находящиеся в собственности города Минска, в части земельных участков, занятых указанными заводами;
которым переданы в хозяйственное ведение находящиеся в собственности города Минска капитальные строения (здания, сооружения), их части, используемые в качестве гостиниц для домашних животных вместимостью не менее семидесяти голов, в части земельных участков, занятых капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями, используемыми в качестве указанных гостиниц;
предоставляющих населению услуги общих отделений бань, в части земельных участков, занятых капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями, используемыми для предоставления таких услуг;
1,3 – для организаций, основной вид деятельности которых относится к деятельности головных организаций согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», входящих в систему Министерства промышленности и реализующих образовательные программы дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности в соответствии с законодательством;
2,0 – для иных юридических лиц (за исключением отдельных организаций);
1,5 – для физических лиц.
Решение вступает в силу с 21 августа 2026 г.
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