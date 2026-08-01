Александр Лукашенко подписал указ «О развитии агроэкотуризма». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ утверждает Положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В целях государственной поддержки данного направления Положением предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО «Белагропромбанк» на неограниченный период действия.

Положение исключает лимиты кредитования субъектов агроэкотуризма и увеличивает срок заключения кредитных договоров: с пяти до семи лет для сельскохозяйственных организаций и с семи до десяти лет - для физических лиц.

Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, находящихся вдали от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности уплачивать специальный сбор (ставка с 1 января 2026 года - 45 рублей) взамен налога.

Кроме того, изменяется совокупность условий осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в части увеличения количества жилых комнат в агроэкоусадьбах до 15 единиц, а также расширяется перечень оказываемых услуг.