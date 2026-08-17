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Новое в законодательстве
БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ ПО СТАНДАРТАМ ЕАЭС
13:16 17.08.2026
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Правительства, документом предусматривается утверждение в новой редакции Положения о порядке участия в дорожном движении ТКТС, которым предусматривается реализация норм ратифицированного Республикой Беларусь Соглашения ЕАЭС о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах.
В целях улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования в области грузовых перевозок постановлением предусматривается:
для отдельных случаев движения ТКТС, не оказывающих влияние на безопасность дорожного движения, увеличение скорости движения при сопровождении до 70 км/ч
исключение ограничений по ширине, длине, общей массе грузов при сопровождении ТКТС автомобилем прикрытия и автомобилем сопровождения.
Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.
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