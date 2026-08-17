Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Правительства, документом предусматривается утверждение в новой редакции Положения о порядке участия в дорожном движении ТКТС, которым предусматривается реализация норм ратифицированного Республикой Беларусь Соглашения ЕАЭС о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах.

В целях улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования в области грузовых перевозок постановлением предусматривается:

для отдельных случаев движения ТКТС, не оказывающих влияние на безопасность дорожного движения, увеличение скорости движения при сопровождении до 70 км/ч

исключение ограничений по ширине, длине, общей массе грузов при сопровождении ТКТС автомобилем прикрытия и автомобилем сопровождения.

Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.