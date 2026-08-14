На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах смягчения антропогенного воздействия на климат и адаптации к его изменению».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается утверждение Стратегии долгосрочного развития Республики Беларусь с низким уровнем выбросов парниковых газов на 2026–2050 годы, которая разработана в соответствии с пунктом 19 статьи 4 Парижского соглашения и определяет:

меры по обеспечению к 2035 году сокращения выбросов парниковых газов на величину от 42 до 47 % по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году с учетом сектора «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство»;

направления развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Кроме того, документом предлагается утвердить Национальный план действий в области адаптации к изменению климата Республики Беларусь на 2026–2040 годы, разработанный в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Парижского соглашения, с учетом Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы и Национальной стратегией устойчивого развития на период до 2040 года.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 14 по 23 августа 2026 г. включительно.