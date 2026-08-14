|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА О КЛИМАТЕ ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
11:24 17.08.2026
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах смягчения антропогенного воздействия на климат и адаптации к его изменению».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается утверждение Стратегии долгосрочного развития Республики Беларусь с низким уровнем выбросов парниковых газов на 2026–2050 годы, которая разработана в соответствии с пунктом 19 статьи 4 Парижского соглашения и определяет:
меры по обеспечению к 2035 году сокращения выбросов парниковых газов на величину от 42 до 47 % по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году с учетом сектора «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство»;
направления развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
Кроме того, документом предлагается утвердить Национальный план действий в области адаптации к изменению климата Республики Беларусь на 2026–2040 годы, разработанный в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Парижского соглашения, с учетом Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы и Национальной стратегией устойчивого развития на период до 2040 года.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 14 по 23 августа 2026 г. включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2026
Курсы в банках
на 17.08.2026
Конвертация в банках
на 17.08.2026