Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь приняло постановление от 29 мая 2026 года № 49. Документ вводит пять новых профессиональных стандартов для специалистов, занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе трудового ведомства, нововведения затрагивают такие ключевые сферы, как водоснабжение, газораспределение, сбор и переработка отходов.

Утвержденные профессиональные стандарты включают 9 профессий рабочих, в том числе 2 новые профессии рабочего:

сортировщик вторичных материальных ресурсов (2 разряд) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 9612-001);

прессовщик вторичных материальных ресурсов (3, 5 разряды) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 8189-039);

оператор агломератора полимерных материалов» (4 разряд) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 8131-488);

оператор универсальной роторной установки (4 разряд) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 8131-531);

оператор оборудования для сортировки коммунальных отходов (4 разряд) (код новой профессии рабочего – 8189-046);

оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве (2-5 разряды) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 3132-006);

рабочий по благоустройству и содержанию кладбищ (3-4 разряды) (код новой профессии рабочего – 5163-006);

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (3, 5 разряды) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 7119-011);

слесарь аварийно-восстановительных работ (2-6 разряды) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 7233-068).

Профессиональным стандартом «Деятельность по сортировке коммунальных отходов и переработке вторичных материальных ресурсов»:

наименования профессий рабочих «сортировщик вторичного сырья» (код 9612-001), «прессовщик вторичного сырья» (код 8189-039) переименованы на «сортировщик вторичных материальных ресурсов», «прессовщик вторичных материальных ресурсов» в соответствии с терминологией Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами»;

по профессиям рабочих «оператор агломератора полимерных материалов» и «оператор универсальной роторной установки»изменена тарификация (исключен 3-й разряд).

Профессиональным стандартом «Слесарь аварийно-восстановительных работ» по сравнению с ранее действующей тарифно-квалификационной характеристикой изменена тарификация работ по ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб до 300 мм и ремонту водопроводно-канализационных сетей диаметром труб от 300 до 1000 мм по 4 и 5 разряду соответственно (ранее тарифицировались по 3 и 4 разряду).

Одновременно постановлением исключены тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих «Оператор агломератора полимерных материалов», «Оператор универсальной роторной установки», «Прессовщик вторичного сырья», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений», «Сортировщик вторичного сырья», «Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве», «Слесарь аварийно-восстановительных работ»,содержащиеся в разделах «Общие профессии рабочих жилищно-коммунального хозяйства»,«Водопроводно-канализационное хозяйство городов и других населенных пунктов» выпуска 63 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, с учетом того, что ПС являются аналогом тарифно-квалификационных характеристик.