Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Договора между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Соответствующий указ №273 подписан 13 августа, сообщает пресс-служба президента.

Проектом международного договора определяются условия и порядок оказания взаимной правовой помощи, в том числе регламентируются вопросы передачи и вручения документов, признания и исполнения судебных решений, получения доказательств, совершения иных процессуальных действий.

Реализация Договора будет способствовать развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества в правовой сфере, защите прав и интересов граждан и юридических лиц.

На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство юстиции.