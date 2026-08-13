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ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ДОГОВОРА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И МЬЯНМОЙ О ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
09:50 14.08.2026
Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Договора между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Соответствующий указ №273 подписан 13 августа, сообщает пресс-служба президента.
Проектом международного договора определяются условия и порядок оказания взаимной правовой помощи, в том числе регламентируются вопросы передачи и вручения документов, признания и исполнения судебных решений, получения доказательств, совершения иных процессуальных действий.
Реализация Договора будет способствовать развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества в правовой сфере, защите прав и интересов граждан и юридических лиц.
На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство юстиции.
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