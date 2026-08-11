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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


09:02 12.08.2026

В Беларуси принимаются дополнительные меры по повышению надежности электроснабжения. Соответствующее постановление Совета Министров от 10 августа 2026 г. №408 "О мерах по реализации распоряжения Президента Республики Беларусь от 17 июня 2026 г. № 84рп" подписал Премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ принят в рамках реализации распоряжения Президента от 17 июня 2026 г. №84рп «О повышении надежности электроснабжения». Распоряжением устанавливается порядок предоставления земельных участков, подпадающих под расширение и формирование просек воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за падения деревьев.

Постановлением предусматривается утверждение Положения о порядке возмещения части затрат на проведение мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности и Положения о порядке комиссионного списания удаленной древесно-кустарниковой растительности.

Источником финансирования мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности является стоимость такой удаленной растительности.В отдельных случаях часть затрат не будет компенсирована в полном объеме стоимостью удаленной растительности из-за низкого качества такой растительности и при отсутствии возможности ее вывоза для последующего использования. Часть затрат, не компенсируемая стоимостью удаленной древесно-кустарниковой растительности, возмещается РУП-облэнерго юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство. Возможность комиссионного списания устанавливается при отсутствии подъездных путей для лесозаготовительной техники либо наличии иных обстоятельств, препятствующих вывозке удаленной растительности.

Принятые меры позволят интенсифицировать работу по расширению просек воздушных линий электропередачи и повысить надежность электроснабжения.

Для информации: на воздушных линиях электропередачи с расширенными просеками количество аварийных отключений в среднем в 9 раз ниже, чем с нерасширенными просеками.
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