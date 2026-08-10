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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ СПИСОК БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АПК
11:01 11.08.2026
Правительство скорректировало перечень базовых сельхозорганизаций, на базе которых проходят практику кандидаты на руководящие должности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 августа 2026 года № 394, которое официально вступило в силу 7 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, документ вносит изменения в ключевое постановление Совмина от 2 сентября 2023 года № 578. При пересмотре списка предприятий учитывалось их текущее финансово-экономическое состояние, а также реальная способность создать качественные условия для обучения стажеров. Площадками для практики становятся только те организации, которые показывают наилучшие результаты эффективности производства.
Отбор кандидатов в резерв топ-менеджеров ежегодно проводят Минсельхозпрод, Минобразования и облисполкомы. В проект попадают специалисты, которые уже достигли высоких профессиональных результатов и обладают выраженными управленческими навыками.
Данная работа ведется в рамках выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 года № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» и направлена на системное укрепление кадрового потенциала белорусского агросектора.
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