Правительство скорректировало перечень базовых сельхозорганизаций, на базе которых проходят практику кандидаты на руководящие должности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 августа 2026 года № 394, которое официально вступило в силу 7 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, документ вносит изменения в ключевое постановление Совмина от 2 сентября 2023 года № 578. При пересмотре списка предприятий учитывалось их текущее финансово-экономическое состояние, а также реальная способность создать качественные условия для обучения стажеров. Площадками для практики становятся только те организации, которые показывают наилучшие результаты эффективности производства.

Отбор кандидатов в резерв топ-менеджеров ежегодно проводят Минсельхозпрод, Минобразования и облисполкомы. В проект попадают специалисты, которые уже достигли высоких профессиональных результатов и обладают выраженными управленческими навыками.

Данная работа ведется в рамках выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 года № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» и направлена на системное укрепление кадрового потенциала белорусского агросектора.