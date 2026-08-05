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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
10:43 06.08.2026
Заседание рабочей группы по подготовке проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности» к рассмотрению Палатой представителей в первом чтении состоялось 5 августа 2026 года.
Как сообщает пресс-служба парламентариев, на повестке дня были предложения Комитета государственного контроля по законопроекту «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности». В частности, они касались ведения единого учета субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), осуществляющих ветеринарную деятельность по оказанию услуг по профилактике, диагностике болезней животных и их лечению, а также повышения ответственности за оказание таких услуг.
В заседании приняли участие заместитель председателя Палаты представителей Ипатов В.Д., депутаты – члены Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Корсик Ю.В., Колесникович В.В., Пархимчик Е.Г., Поздяйкина Е.Н., представители Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сотрудники Секретариата Палаты представителей, а также представитель ГУ «Минская городская ветеринарная станция».
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