Заседание рабочей группы по подготовке проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности» к рассмотрению Палатой представителей в первом чтении состоялось 5 августа 2026 года.

Как сообщает пресс-служба парламентариев, на повестке дня были предложения Комитета государственного контроля по законопроекту «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности». В частности, они касались ведения единого учета субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), осуществляющих ветеринарную деятельность по оказанию услуг по профилактике, диагностике болезней животных и их лечению, а также повышения ответственности за оказание таких услуг.

В заседании приняли участие заместитель председателя Палаты представителей Ипатов В.Д., депутаты – члены Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Корсик Ю.В., Колесникович В.В., Пархимчик Е.Г., Поздяйкина Е.Н., представители Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сотрудники Секретариата Палаты представителей, а также представитель ГУ «Минская городская ветеринарная станция».