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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ


10:57 04.08.2026

В Беларуси обновлен перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Анализ результатов проведенной в 2021-2025 годах Минприроды и Минздравом работы по обследованию загрязненных территорий с отбором проб почвы и оценке дозовых нагрузок на население показал значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях.

Согласно действующему перечню, утвержденному постановлением Совета Министров от 8 февраля 2021 года №75, в зонах радиоактивного загрязнения находится 2022 населенных пункта, в которых проживает 930,6 тыс. человек, и 49 объектов.

Постановлением утверждается перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения включающий 1845 населенных пунктов (-177), в которых проживает 364,2 тыс. человек (-566,4), и 33 объекта (-16). Из действующего перечня исключены в том числе г.Гомель, г.Лунинец, г.п.Лельчицы и г.Ивье.

По согласованию с Главой государства вступление в силу постановления предусматривается с 1 января 2027 года, а льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, проживающих и (или) обучающихся в учреждениях образования, расположенных на территориях, выводимых из категории загрязненных.
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