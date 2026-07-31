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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОПТИМИЗИРУЮТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


09:52 03.08.2026

В Беларуси утверждены положения о порядке разработки схем и инвентаризации систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документом утверждено Положение о порядке разработки и утверждения схем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации). Схемы питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) являются основными документами при градостроительном планировании и служат инженерно-технической основой для разработки и актуализации генеральных планов населенных пунктов, с учетом которых определяются резервы и лимиты мощностей действующих систем, прогнозные нагрузки (потребность) для новых микрорайонов и определения технической возможности строительства сетей.

Постановлением также принято Положение о порядке проведения инвентаризации систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации). Инвентаризация систем питьевого водоснабжения, водоотведения (канализации) необходима для получения полной, актуальной и достоверной информации о состоянии систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в регионах в целях обеспечения эффективного управления и бесперебойной работы этих систем, а также предотвращения аварий, выявления бесхозяйных сетей и объектов водоснабжения, водоотведения (канализации).
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