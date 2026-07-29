Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь принято постановление от 29 апреля 2026 г. № 35 «Об утверждении выпуска 30 Единого квалификационного справочника должностей служащих».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе трудового ведомства, постановление разработано на основе предложений Министерства культуры, которым внесены следующие изменения в выпуск 30 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых в культуре»:

изменена структура выпуска, исключены разделы по отраслевой направленности;

квалификационные характеристики должностей служащих распределены по категориям «Руководители», «Специалисты», «Другие служащие»;

внесены изменения в должностные обязанности, требования к знаниям, а также в квалификационные требования квалификационных характеристик;

исключены квалификационные характеристики должностей служащих, относящиеся к базовому наименованию должности служащего «Директор (генеральный директор, заведующий, начальник, управляющий)», содержащейся в выпуске 1 ЕКСД – «Директор (заведующий) библиотеки (централизованной библиотечной системы)», «Директор (заведующий) дома (дворца) культуры, клуба», «Директор (заведующий) музея (музея-заповедника)», «Директор зоопарка (заповедника)», «Директор научно-методического центра народного творчества», «Директор парка культуры и отдыха», «Директор центра (музейно-выставочного)», «Генеральный директор (директор) театра (театра-студии, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива, цирка)»;

исключены квалификационные характеристики должностей служащих, наименования которых дублируется с наименованиями должностей служащих, содержащихся в выпусках 1 и 32 ЕКСД – «Ассистент звукооператора», «Ассистент звукооформителя», «Ассистент художника по комбинированным съемкам», «Директор съемочной группы», «Культуролог»,«Музыкальный оформитель»;

исключены утратившие актуальность квалификационные характеристики должностей служащих «Ведущий дискотеки (руководитель музыкальной части дискотеки)», «Директор съемочной группы мультипликационных фильмов», «Заместитель директора съемочной группы», «Заместитель директора съемочной группы мультипликационных фильмов», «Ихтиолог зоопарка», «Распорядитель танцевального вечера», «Скульптор», «Укладчик текста», «Художник надписей»;

включены новые квалификационные характеристики должностей служащих «Генеральный продюсер фильма», «Исполнительный продюсер фильма», «Линейный продюсер фильма», «Заведующий детским музыкальным театром-студией», «Заведующий камерным залом», «Менеджер социально-культурных проектов», «Менеджер концертных залов (концертных программ)», «Аранжировщик», «Артист-жонглер», «Артист оркестра-концертмейстер оркеста», «Ассистент артиста цирка», «Ассистент художника-постановщика фильмов», «Ведущий научный сотрудник зоопарка (зоосада)», «Инженер звукозаписи», «Инженер по эксплуатации кинотехнологического оборудования», «Методист музея», «Младший научный сотрудник зоопарка (зоосада)», «Музыкальный редактор», «Научный сотрудник зоопарка (зоосада)», «Редактор (театрально-зрелищной организации)», «Репетитор цирковых номеров», «Специалист по визуализации», «Специалист по подготовке к производству анимационного кино»,«Специалист по текстовым (нотным) материалам профессионального коллектива художественного творчества», «Старший научный сотрудник зоопарка (зоосада)», «Техник по эксплуатации кинотехнологического оборудования»;

изменены наименования 42 должностей служащих;

по 36 должностям служащих произведена унификация, в результате которой образованы 16 должностей служащих;

по 5 должностям служащих «Методист библиотеки (клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества)», «Режиссер (звукорежиссер)», «Ассистент кинорежиссера», «Ассистент кинорежиссера мультипликационных фильмов», «Помощник главного режиссера (художественного руководителя)», «Заведующий труппой» разделены должностные обязанности, в результате чего образованы 9 должностей служащих.

В целях возможности трудоустройства студентов старших курсов учреждений высшего образования внесены изменения в 37 квалификационных характеристик:

«Администратор театрально-зрелищной (культурно-просветительной) организации, кинотеатра», «Аккомпаниатор», «Артист ансамбля (инструментального, камерно-инструментального, вокального, вокально-инструментального, эстрадного, эстрадно-инструментального, танцевального, песни и танца)», «Артист балета (театра, ансамбля песни и танца (танца), танцевального коллектива, народного хора, цирка)», «Артист-вокалист (солист) (театра, концертной организации, структурного подразделения, осуществляющего концертную деятельность, иной организации, профессионального коллектива художественного творчества)», «Артист драмы (кино)», «Артист оркестра (театра, ансамбля песни и танца, эстрадного, танцевального, народного хорового коллектива, капеллы, цирка)», «Артист разговорного жанра (артист-ведущий концерта, артист-конферансье, артист-сатирик, чтец)», «Артист оркестра (симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, народных инструментов)», «Артист театра кукол», «Артист хора», «Ассистент кинооператора», «Ассистент кинорежиссера по актерам», «Ассистент кинорежиссера по реквизиту», «Ассистент режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера (театрально-зрелищной организации)», «Ассистент режиссера, дирижера, звукорежиссера, хормейстера, балетмейстера (клубной организации, организации культуры смешанного типа)», «Ассистент художника-постановщика фильмов», «Ассистент художника-постановщика по декорациям», «Ассистент художника-постановщика по костюмам», «Библиограф», «Библиотекарь», «Звукорежиссер (методического центра народного творчества, клубной организации, организации культуры смешанного типа)», «Концертмейстер», «Культорганизатор», «Методист библиотеки», «Младший научный сотрудник зоопарка (зоосада)», «Младший научный сотрудник музея (музея-заповедника)», «Помощник кинорежиссера», «Редактор библиотеки (музея, организации культуры смешанного типа, клубной организации)», «Редактор (театрально-зрелищной организации)», «Режиссер (театра, концертной организации, структурного подразделения, осуществляющего концертную деятельность, иной организации, профессионального коллектива художественного творчества)», «Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, хореограф (организации культуры смешанного типа, клубной организации)», «Руководитель кружка (любительского объединения)», «Специалист по текстовым (нотным) материалам профессионального коллектива художественного творчества», «Художник-дизайнер компьютерной графики», «Художник-оформитель», «Художник-реставратор».

Постановление № 35 вступает в силу с 25 августа 2026 г.