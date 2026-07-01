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Новое в законодательстве
СОВМИН РАСШИРИЛ ФУНКЦИИ ГОСФАРМНАДЗОРА БЕЛАРУСИ
16:52 28.07.2026
Правительством урегулировано расширение функций Госфармнадзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
В целях обеспечения эффективного контроля за обращением лекарственных средств и медицинских изделий документ предусматривает передачу отдельных функций РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" ГУ "Госфармнадзор".
В числе этих функций - проведение проверки качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе изъятых, арестованных или обращенных в доход государства, сбор, регистрация и анализ информации о неблагоприятных событиях, связанных с применением (эксплуатацией) медицинских изделий, и уведомление Минздрава о данных событиях.
Также в списке - регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, ведение базы данных о выявленных некачественных, фальсифицированных медицинских изделиях, выполнение административной процедуры по выдаче заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
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