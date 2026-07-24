Правительство утвердило распределение квоты на ввоз свечей зажигания без антидемпинговой пошлины. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2026 г. №372 «О ввозе свечей зажигания» подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен в целях исполнения условий Евразийской экономической комиссии для ввоза свечей зажигания искровых, происходящих из Китайской Народной Республики, без уплаты антидемпинговой пошлины в пределах ежегодных объемов.

Для Беларуси определена ежегодная "квота" ввоза товара в размере 1 800 тыс. штук, в пределах которой антидемпинговая пошлина не взимается при условии распределения "квоты" и лицензирования импорта данного товара.

Постановлением предусматривается распределение ежегодного объема ввоза свечей зажигания искровых без уплаты антидемпинговой пошлины (в размере 17,23% от таможенной стоимости в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза) на период действия антидемпинговой меры. Осуществление выдачи МАРТ участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий на ввоз на территорию республики.

Реализация принятого постановления будет способствовать сохранению устоявшихся тенденций ввоза, обеспечению выборки квоты традиционными импортерами, недопущению искусственного увеличения количества импортеров с целью обхода данного ограничения.