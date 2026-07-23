Совет Министров скорректировал регулирование в сфере регистрации биомедицинских клеточных продуктов и отдельных административных процедур. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документом актуализировано Положение о порядке государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов, утвержденное постановлением Совета Министров от 28 ноября 2014 года №1120. Определены случаи внесения изменений в регистрационное досье на ранее зарегистрированный биомедицинский клеточный продукт (новые показания к применению, изменение производственной площадки, изменение сроков годности и другие). Установлены порядок формирования и ведения Государственного реестра биомедицинских клеточных продуктов, а также его структура.

В целях снижения административной нагрузки в едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, сокращены сроки государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) и внесения изменений в регистрационное досье на ранее зарегистрированные биомедицинские клеточные продукты (с 15 до 10 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации - с 1 месяца до 20 дней).

С учетом содержащихся в Надлежащей аптечной практике условий для открытия аптек, исключается избыточное требование о необходимости согласования их открытия местным исполнительным органом.