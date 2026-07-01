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Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ НДС ДЛЯ ЮРЛИЦ
13:08 23.07.2026
Правительство Беларуси утвердило порядок предоставления отсрочки по уплате НДС для юридических лиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина
Постановлением предусматривается, что в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, юридическим лицам предоставляется отсрочка уплаты НДС на срок не более трех месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с указанной таможенной процедурой. Отсрочка уплаты налога предоставляется без уплаты процентов за такую отсрочку и при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате такого налога
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 30 июня 2027 года
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