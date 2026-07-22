Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам деятельности Совета Министров Республики Беларусь», сообщает пресс-служба Президента.

В соответствии с документом общее руководство деятельностью Уполномоченного по делам религий и национальностей возлагается на Администрацию Президента Республики Беларусь. Уполномоченный назначается Президентом и находится в его прямом подчинении.

Изменение статуса даст аппарату Уполномоченного более широкие возможности для оперативного взаимодействия и решения необходимых вопросов с другими государственными органами. Администрация Президента в этом отношении обеспечит должную координацию, в том числе при реализации крупных межконфессиональных проектов и продвижении законодательных инициатив.

Связи с зарубежными религиозными центрами, представляющими интересы ведущих конфессий мира, зачастую затрагивают широкий спектр вопросов, например относящихся к сферам внешней политики и безопасности. Непосредственное подчинение аппарата Уполномоченного Главе государства позволит упростить и сделать более эффективным взаимодействие по этим направлениям.

Закрепленные в документе нормы в целом будут способствовать дальнейшему сохранению и поддержанию межконфессионального и межнационального мира и согласия.

В развитие Закона подписан указ, которым утверждается Положение об Уполномоченном по делам религий и национальностей, а также закрепляются его основные задачи, функции и полномочия.