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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ


12:44 22.07.2026

Постановлением Министерства спорта от 2 июля 2026 г. № 26 утверждена Инструкция о порядке и условиях материально-технического обеспечения учащихся, спортсменов-учащихся, иных спортсменов и тренеров-преподавателей по спорту.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определены порядок и условия материально-технического обеспечения учащихся и тренеров-преподавателей по спорту училищ олимпийского резерва, специализированных по спорту классов суворовских военных училищ, а также спортсменов-учащихся и тренеров-преподавателей по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, иных спортсменов, ведущих подготовку к молодежным, юниорским, юношеским международным спортивным соревнованиям в центрах олимпийской подготовки, спортсменов-учащихся и тренеров-преподавателей по спорту детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений

Согласно Инструкции под материально-техническим обеспечением понимается обеспечение спортивным имуществом, к которому отнесены: спортивная одежда и обувь общего и специального назначения; спортивный инвентарь индивидуального пользования, а также спортивный инвентарь и расходные материалы, используемые для обеспечения учебно-тренировочного процесса или медицинских целей.

Установлено, что выдача, учет и списание спортивного имущества производятся в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. Повторное обеспечение спортивным имуществом осуществляется после истечения сроков его эксплуатации и (или) его списания.

Постановление Министерства спорта и туризма от 12 сентября 2008 г. № 20 «О материально-техническом обеспечении учащихся, спортсменов-учащихся, иных спортсменов и тренеров-преподавателей по спорту» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу с 1 августа 2026 г.
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