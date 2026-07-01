ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОПТИМИЗИРОВАНЫ АДМИНПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


10:25 22.07.2026

Александр Лукашенко подписал Закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба президента.

В частности, сокращаются сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, регистрации объектов права промышленной собственности.

Законом также урегулирован порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, секретов производства.

Также допускается использование музыкальных произведений при создании и распространении отдельных телепередач из состава телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет, и при проведении важных государственных политических, общественных, культурных мероприятий без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения.

Подписание Закона направлено на систематизацию правового регулирования общественных отношений, связанных с охраной объектов интеллектуальной собственности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2026
валюта курс
EUR 3.2969
USD 2.8909
RUB 3.6842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2911 -0.0043
USD 2.8909 -0.0017
RUB 3.6842 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2960 3.3030
USD 2.8880 2.8920
RUB 3.5820 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1460
EUR/RUB 91.2000 92.0900
USD/RUB 80.0000 80.6900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line