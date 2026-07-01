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В БЕЛАРУСИ ОПТИМИЗИРОВАНЫ АДМИНПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10:25 22.07.2026 Александр Лукашенко подписал Закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба президента. В частности, сокращаются сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, регистрации объектов права промышленной собственности. Законом также урегулирован порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, секретов производства. Также допускается использование музыкальных произведений при создании и распространении отдельных телепередач из состава телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет, и при проведении важных государственных политических, общественных, культурных мероприятий без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Подписание Закона направлено на систематизацию правового регулирования общественных отношений, связанных с охраной объектов интеллектуальной собственности.