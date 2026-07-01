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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СХЕМА ДОСТАВКИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

10:13 22.07.2026 Александр Лукашенко 21 июля подписал указ № 238, предусматривающий корректировку указа от 22 декабря 2020 года № 479 «О поставке дизельного топлива», сообщает пресс-служба президента. Утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизельного топлива. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организаций системы ПО "Белоруснефть".