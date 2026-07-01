В Беларуси в стандарт на одежду для учащихся учреждений общего среднего образования внесены изменения. Они вводятся в действие с 13 августа 2026 г. с правом досрочного применения, сообщает пресс-служба Госстандарта.

Напомним, что СТБ 2517-2017 «Одежда для учащихся учреждений общего среднего образования. Общие технические условия» действует с марта 2018 г. Он был разработан техническим комитетом по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 12 «Легкая промышленность», секретариат которого ведет РУП «Центр научных исследований легкой промышленности», совместно с концерном «Беллегпром» и с участием его организаций-изготовителей.

Цель изменения №1 в СТБ 2517-2017 – актуализация действующих требований, позиционирование одежды для учащихся как белорусского бренда, содействие его продвижению посредством ведения соответствующего реестра, повышение осведомленности потребителей в выборе продукции для школьников.

Каковы основные изменения?

Откорректировано название

Теперь стандарт будет называться «Одежда для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Общие технические условия». Изменение связано с приведением в соответствие с Кодексом Республики Беларусь об образовании.

Добавлены термины

Деловой стиль: стиль одежды, предназначенный для деловой сферы жизни общества, характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе материалов, цвета, покроя и аксессуаров.

Одежда обучающихся: единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды, предназначенный для ношения обучающимися в учреждениях образования при освоении образовательных программ начального, базового и среднего образования, включающий изделия 2 и 3 слоев.

Справочно: 2-й слой – изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей (блузки, платья, свитеры, джемперы и т.д.); 3-й слой – пальто, полупальто, куртки, плащи, изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40% площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки и др.)

Уточнена область применения стандарта

Он распространяется на одежду обучающихся при освоении образовательных программ начального, базового, среднего образования. Не применяется к обуви и спортивной одежде.

Новация – использование стандарта при добровольной сертификации, в том числе для внесения сведений об изготовителях одежды в онлайн-ресурс «Реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования».

Изменения в части требований

СТБ 2517-2017 учитывает требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) по всем показателям безопасности, а также к маркировке.

Вместе с тем стандарт содержит ряд дополнительных требований по физико-механическим показателям, предъявляемым к тканям.

В соответствии с изменением стали жестче требования к таким показателям, как разрывная нагрузка и стойкость к пиллингу.

СТБ 2517-2017 также дополнен требованием, что одежда должна быть изготовлена на территории Республики Беларусь. При этом установлено, что при ее изготовлении должно быть обеспечено преимущественное использование текстильных материалов, произведенных на территории государств – участников Союзного государства.

Напомним, что для изготовления одежды для учащихся учреждений общего среднего образования применяются текстильные материалы, в которых ограничено вложение искусственных и синтетических волокон:

– для изделий костюмного и плательного ассортимента – шерстяные, полушерстяные ткани и смешанные ткани с вложением искусственных волокон не более 70 %;

– для изделий сорочечного и блузочного ассортимента – ткани из натуральных волокон, ткани из искусственных волокон, а также ткани из их смеси с синтетическими волокнами с вложением синтетических волокон не более 50 %;

– для трикотажных изделий – натуральные волокна, искусственные волокна и их смеси, в том числе с синтетическими волокнами, с вложением синтетических волокон не более 70 %.

В качестве подкладки применяют ткани и трикотажные полотна из натуральных волокон, искусственных волокон и из их смеси с синтетическими волокнами, с вложением синтетических волокон не более 55 %.

Дополнительно установлено, что верх изделий костюмного и плательного ассортимента, трикотажных изделий должен быть изготовлен преимущественно (50 % и более) из текстильных материалов, произведенных (происходящих) на территории государств – участников Союзного государства. Такое требование необходимо соблюдать, если изготовитель желает включиться в «Реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования».

При этом к текстильным материалам относятся пряжа, трикотажные полотна, ткани (основная ткань).

Создание онлайн-ресурса «Реестр белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования»

Инициатива создания реестра принадлежит концерну «Беллегпром». Реализуется проект при участии Госстандарта и Минобразования.

Реестр предназначен для предоставления учреждениям образования и родителям актуальной и достоверной информации об отечественных изготовителях, чья продукция соответствует СТБ 2517-2017.

Одежда, изготовленная по данному стандарту, позиционируется как одежда делового стиля для школьников, имеющая повышенные характеристики по сравнению с одеждой каждодневного использования и рекомендуемая в качестве делового стиля для детей школьного возраста.

В реестр могут включаются изготовители, подтвердившие соответствие своей продукции стандарту путем добровольной сертификации. Также они должны быть включены в Государственный каталог продукции.

Сертификация проводится аккредитованным органом по сертификации Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. При этом он должен иметь в своем составе аккредитованную испытательную лабораторию.

В настоящее время аккредитованным органом является РУП «Центр научных исследований легкой промышленности».

БелГИСС – институтом Госстандарта – разработана информационная платформа для «Реестра белорусских изготовителей одежды для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования». Он будет формироваться автоматически на основании сведений из реестра Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Государственного каталога продукции.

Ресурс будет размещен в тематическом разделе портала «Качество.бел».