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Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА


09:36 21.07.2026

Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта», сообщает пресс-служба президента.

Документ подписан в целях создания современной правовой базы, обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта. В нем определены общие подходы к правам и обязанностям как владельца инфраструктуры (организации железнодорожного транспорта общего пользования), так и владельцев железнодорожных путей необщего пользования (иных организаций, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой).

Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Расширяется круг лиц, обязанных проходить обязательные медицинские осмотры, медицинское переосвидетельствование, предрейсовые или предсменные медицинские осмотры либо освидетельствования.

Кроме того, уточняются некоторые виды пассажирских сообщений, в частности межрегионального и регионального, выделяется новый тип поездов - поезда региональных линий экономкласса ускоренные.

Закон также предусматривает передачу функций военизированной охраны Департаменту охраны МВД.
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