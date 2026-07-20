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Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
09:36 21.07.2026
Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта», сообщает пресс-служба президента.
Документ подписан в целях создания современной правовой базы, обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта. В нем определены общие подходы к правам и обязанностям как владельца инфраструктуры (организации железнодорожного транспорта общего пользования), так и владельцев железнодорожных путей необщего пользования (иных организаций, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой).
Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Расширяется круг лиц, обязанных проходить обязательные медицинские осмотры, медицинское переосвидетельствование, предрейсовые или предсменные медицинские осмотры либо освидетельствования.
Кроме того, уточняются некоторые виды пассажирских сообщений, в частности межрегионального и регионального, выделяется новый тип поездов - поезда региональных линий экономкласса ускоренные.
Закон также предусматривает передачу функций военизированной охраны Департаменту охраны МВД.
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