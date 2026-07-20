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В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА О ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
12:52 20.07.2026
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря 2023 г. № 846».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта являются отношения, связанные с регулированием деятельности садоводческих товариществ.
Документом определяется порядок расчета частичного возмещения средств гражданам, принимавшим участие в финансировании строительства распределительных газопроводов для газификации садовых домиков и хозяйственных построек при подключении новых потребителей к распределительному газопроводу.
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
За период обсуждения с 16 по 26 июня 2026 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 75 сообщений, которые рассмотрены и обобщены организатором.
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