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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ СПОСОБЫ УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ КРИПТОБАНКОВ


10:54 20.07.2026

Советом Министров и Национальным банком подписано Постановление от 16 июля 2026 г. №363/15 "О порядке проведения криптобанками идентификации клиентов на удаленной основе".

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен в соответствии с требованиями Положения о деятельности криптобанков, утвержденного Указом Президента от 16 января 2026 года №19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)".

Постановлением утверждено Положение о порядке проведения криптобанками идентификации клиентов на удаленной основе, которая будет проводиться до приема клиента на обслуживание или при изменении его личных данных.

Определяются способы удаленной идентификации - на основании сведений межбанковской системы идентификации, Единой системы идентификации физических и юридических лиц, биометрических документов, а также путем биометрической удаленной идентификации. Также обозначены особенности удаленной идентификации (в частности, формирование электронной базы данных анкет клиентов, проверка достоверности данных, возможность привлечения агента по идентификации), условия биометрической удаленной идентификации, обеспечивающие проверку подлинности документа, удостоверяющего личность, и присутствия человека.

Также установлена обязательность соблюдения требований законодательства по защите информации, в том числе персональных данных, кибербезопасности, законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Принятое постановление позволит криптобанкам проводить удаленную идентификацию клиентов с высокой степенью надежности, что создаст условия для качественного обслуживания клиентов и откроет данный сегмент рынка финансовых услуг для нерезидентов Парка высоких технологий.
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