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Новое в законодательстве


ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА РУБОК ЛЕСА В БЕЛАРУСИ


14:23 16.07.2026

Постановлением Министерства лесного хозяйства от 27 мая 2026 г. № 10 утверждены Правила рубок леса в Республике Беларусь.

Как сообщает Национальный правово портал, требования Правил являются обязательными для всех юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, а также для лесопользователей, которые осуществляют рубку леса в лесном фонде Беларуси.

Рубки леса – спиливание, срезание или срубание древесно-кустарниковой растительности, в результате которых ее стволовая часть отделяется от корневой

Согласно Правилам рубки леса подразделяются на рубки главного пользования, рубки промежуточного пользования и прочие рубки.

При установлении вида рубки леса учитываются:

древесная порода,

категории лесов, к которой отнесен участок лесного фонда,

возраст лесных насаждений,

возраст рубок леса,

необходимость проведения лесохозяйственных мероприятий и прочих рубок,

ограничения и запреты на осуществление лесопользования, установленные в соответствии с законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, законодательством об охране и использовании вод, законодательством об охране и использовании животного мира, законодательством об охране окружающей среды.

Правилами установлены, в частности, требования к порядку проведения рубок главного пользования, рубок ухода за лесами, рубок реконструкции, обновления, формирования (переформирования) лесных насаждений, рубок ухода за подростом и прочих, особенности рубок ухода в насаждениях с наличием березы карельской, а также очистки лесосек от порубочных остатков.

Правовой акт принят в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу с 16 июля 2026 г.

15 июля вступило в силу постановление Министерства лесного хозяйства от 27 мая 2026 г. № 9, которым признается утратившим силу постановление ведомства от 19 декабря 2016 г. № 68 «Об утверждении Правил рубок леса в Республике Беларусь».
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