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Новое в законодательстве


СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


11:36 16.07.2026

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 2026 г. № 324 одобрен проект международной технической помощи «Развитие потенциала в области управления знаниями в интересах устойчивого развития ядерной энергетики».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект МТП одобрен на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь.

На Министерство энергетики возложены полномочия по координации и эффективному контролю за реализацией проекта.

Проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг

Постановление вступило в силу 26 июня 2026 г.
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