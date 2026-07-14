Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа президента Республики Беларусь «О совершенствовании деятельности садоводческих товариществ».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предлагается на земельных участках, предоставленных для коллективного садоводства (дачного строительства), на которых расположены садовые домики (дачи), запретить: деятельность по организации отдыха и развлечений; предоставление услуг по организации и проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий; предоставление услуг бани (сауны).

Документом также предусматривается:

упрощение процедуры передачи в собственность Республики Беларусь линий электропередачи садовых товариществ путем отмены необходимости изъятия и предоставления земельных участков для строительства и обслуживания объектов электрических сетей;

изменение нормы, которая касается принятия решения общего собрания об обращении с заявлением о включении территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании на базе товарищества населенного пункта при условии единогласного одобрения всеми членами товарищества, – устанавливается возможность принятия такого решения, если за него проголосует квалифицированное большинство (т.е. не менее 2/3) от общего числа членов товарищества.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

За период обсуждения с 8 по 18 июня 2026 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 558 сообщений, которые рассмотрены и обобщены организатором.