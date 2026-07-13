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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛО ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК В ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
09:44 14.07.2026
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам защиты персональных данных».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта являются отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке операторами и уполномоченными лицами.
Законопроектом вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (Закон № 99-З), а также в нормы иных законов Республики Беларусь в соответствие с требованиями Закона № 99-З.
Изменения, предлагаемые проектом в Закон № 99-З, направлены:
на снижение административной нагрузки на организации при обработке персональных данных;
на повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий (видеонаблюдения, аудиозаписи, автоматизированной обработки персональных данных);
на закрепление сложившейся практики применения отдельных норм Закона № 99-З;
на уточнение функций Национального центра защиты персональных данных в части правового просвещения граждан по вопросам защиты персональных данных и взаимодействия с профессиональным сообществом лиц, занимающихся вопросами защиты персональных данных в организациях
Организатор общественного обсуждения – Национальный центр защиты персональных данных.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 22 июля 2026 года включительно.
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