На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам защиты персональных данных».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта являются отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке операторами и уполномоченными лицами.

Законопроектом вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (Закон № 99-З), а также в нормы иных законов Республики Беларусь в соответствие с требованиями Закона № 99-З.

Изменения, предлагаемые проектом в Закон № 99-З, направлены:

на снижение административной нагрузки на организации при обработке персональных данных;

на повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий (видеонаблюдения, аудиозаписи, автоматизированной обработки персональных данных);

на закрепление сложившейся практики применения отдельных норм Закона № 99-З;

на уточнение функций Национального центра защиты персональных данных в части правового просвещения граждан по вопросам защиты персональных данных и взаимодействия с профессиональным сообществом лиц, занимающихся вопросами защиты персональных данных в организациях

Организатор общественного обсуждения – Национальный центр защиты персональных данных.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 22 июля 2026 года включительно.