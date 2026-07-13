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Новое в законодательстве
С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПРИЕМА В ЛИЦЕИ БЕЛАРУСИ
15:33 13.07.2026
Постановлением Министерства образования от 25 июня 2026 г. № 119 скорректированы Правила приема (зачисления) лиц для получения общего среднего образования в лицеях, университетах, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 17 августа 2022 г. № 270.
Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, изменениями предусмотрена корректировка порядка подачи заявления при приеме в соответствующие учреждения образования.
Так, заявление при приеме (зачислении) в лицеи, университеты для освоения содержания образовательной программы среднего образования подается в приемную комиссию лицея, университета в период:
с 12 по 15 июня года приема (зачисления) при приеме (зачислении) в X класс;
с 5 по 8 июля года приема (зачисления) для абитуриентов, принявших участие в конкурсе для приема (зачисления) в X класс Лицея БГУ, но не принятых (не зачисленных) в число учащихся X класса Лицея БГУ;
с 10 по 15 июля года приема (зачисления) при дополнительном приеме (зачислении) в X класс;
с 12 июня по 17 августа года приема (зачисления) при приеме (зачислении) на свободные места в XI класс.
При этом дополнительно установлено, что абитуриенты, принявшие участие в конкурсе для приема (зачисления) в X класс Лицея БГУ, но не принятые (не зачисленные) в число учащихся Лицея БГУ, допускаются в год приема (зачисления) к участию в конкурсе для приема (зачисления) в иной лицей, университет при условии совпадения учебных предметов, изучаемых на повышенном уровне в данном лицее, университете, с учебными предметами, по которым они прошли вступительные испытания при поступлении в Лицей БГУ.
Правила дополнены положением, которым предусматривается введение вступительного экзамена по «Истории Беларуси» при поступлении на профиль, где на повышенном уровне изучается учебный предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории».
Также изменены сроки зачисления абитуриентов в число учащихся X класса: приказ о зачислении издается не позднее 7 июля года приема (зачисления) – при приеме (зачислении) в Лицей БГУ и не позднее 10 июля – иные лицеи, университеты.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.
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