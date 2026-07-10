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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК КОНСЕРВАЦИИ ГОСИМУЩЕСТВА


13:46 10.07.2026

Правительством Беларуси принято постановление № 347 от 8 июля 2026 г., которым корректируются правила консервации имущества, утверждённые постановлением Совмина от 28 июля 2021 г. № 431.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, нововведения направлены на комплексное правовое регулирование и учитывают анализ практики применения действующего порядка.

Что меняется:

Уведомления местным органам власти - теперь балансодержатели обязаны направлять их в письменной форме либо в виде электронного документа. Устные уведомления с 11 октября 2026 г. будут считаться нарушением.

Адресаты уведомлений конкретизированы - это районные и городские исполнительные комитеты (кроме Минска), а также местные администрации районов в столице.

Транспортные средства - юридические лица обязаны подавать в налоговые органы сведения о пробеге на дату консервации и месте хранения законсервированного транспорта.

Особый порядок - для объектов магистрального нефтепровода не будет устанавливаться конечный срок консервации.

Исключения - общий порядок не распространяется на объекты в оперативном управлении Госпогранкомитета и МЧС. Для них применяется особая система консервации без уведомления госорганов.

Упрощение процедур - уточнены термины, основания и сроки консервации, а также упраздняются комиссии по консервации.

Документ вступает в силу с 11 октября 2026 г.
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