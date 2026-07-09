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ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С ИНДИЕЙ О ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
11:38 10.07.2026
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ № 229 Глава государства подписал 9 июля.
Как сообщает пресс-служба президента, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности.
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