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Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК


16:11 09.07.2026

Правительством Беларуси обновлены правила организации выставок. Соответствующее постановление Совета Министров «О конгрессной и выставочной деятельности» подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ разработан в целях комплексного правового урегулирования выставочной и конгрессной деятельности как на территории Беларуси, так и в иностранных государствах

Постановлением утверждены:

Положение о порядке организации национальных выставок (экспозиций) в иностранных государствах

В документе актуализированы подходы к организации выставок, определенные постановлением Совета Министров от 23 апреля 2012 г. №384, в связи с необходимостью приведения в соответствие с указами президента Беларуси и с учетом практики применения. В частности, к национальным выставкам (экспозициям) отнесены не только выставки с участием (приуроченные к визиту) президента Беларуси, Премьер-министра Беларуси (его заместителей), но и иных закрепленных должностных лиц, а также руководителей государственных органов и организаций, подчиненных Правительству

Положение о конгрессной и выставочной деятельности в Беларуси

В документе определяется понятийный аппарат в сфере конгрессной и выставочной деятельности, закрепляется статус БелТПП как координатора данной деятельности и определяются ее функции. Также устанавливается порядок подготовки и утверждения Правительством календаря ключевых (наиболее значимых) мероприятий и оценки их результатов, устанавливается порядок формирования и ведения БелТПП календаря иных мероприятий в данной сфере
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